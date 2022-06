Todde, subito i progetti per colmare gap centro Sardegna

(ANSA) - NUORO, 11 GIU - "Dobbiamo mettere a terra il combinato di Fondi del Pnrr e della programmazione nazionale ed europea per calibrarli sui territori. Abbiamo una occasione per crescere e per colmare i gap strutturali che non va sprecata".

Così la vice ministra del Mise, Alessandra Todde, intervenendo all'assemblea pubblica della Cgil a Nuoro. "Con questi fondi - ha spiegato - possiamo puntare allo sviluppo locale del Nuorese e dell'Ogliastra, dove è prioritario investire su una ferrovia che ora è quasi assente. Così come è importante capire come muoverci sulle realtà industriali rimaste, per essere incisivi nel loro rilancio".

C'è poi "il progetto ambiziosissimo dell'Einstein Telescope a Lula, che porterebbe sul territorio - ha sottolineato l'esponente del governo - qualcosa come 3mila scienziati più l'indotto e tutti i vantaggi che ne conseguirebbero, come quello di avere una collettività di altissimo livello. Dobbiamo confrontarci a tutto tondo con questi temi e metterli a sistema". (ANSA).