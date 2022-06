Intesa Sanpaolo, in Sardegna scarsa conoscenza chance

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GIU - Scarsa conoscenza da parte delle imprese delle possibilità del Pnrr in Sardegna, sotto la media nazionale. È la preoccupazione lanciata da Stefano Capellari, responsabile direzione regionale Piemonte nord-Valle D'Aosta-Sardegna di Intesa Sanpaolo, nel corso della assemblea regionale di Confindustria, sulla base di un report effettuato sentendo direttamente le aziende.

Per l'isola sono a disposizione 1,2 miliardi più 230 milioni di Fondo complementare. "Abbiamo messo a disposizione dei desk e delle piattaforme per colmare questo gap informativo. Ma non solo. Bisogna utilizzarle i fondi per una crescita strutturale - ha detto Capellari riferendosi anche al quadro nazionale - noi mettiamo 400 miliardi a sostegno degli investimenti per un effetto moltiplicatore creando dei desk specialistici per i diversi ambiti di intervento".

Un'altra preoccupazione lanciata è quella legata alle nuove tecnologie. Secondo l'indice DESI (Digital Economy and Society Index) impiegato dalla Commissione Europea per misurare la digitalizzazione dei diversi paesi membri, l'Italia nel 2020 perde due posizioni e si colloca al quart'ultimo posto per grado di digitalizzazione (25 su 28). È in questo quadro il grado di digitalizzazione della Sardegna è inferiore alla media nazionale, ha ricordato Capellari. La regione si trova in grave ritardo per connettività, competenze digitali e diffusione di queste tecnologie tra le imprese. "Un aspetto- ha detto- fondamentale per la competitività. Siamo in grado di aiutare gli imprenditori a colmare queste difficoltà".

Intesa Sanpaolo metterà a disposizione in Sardegna 2,4 miliardi di plafond. (ANSA).