Aggressione omofoba in centro a Cagliari, denunciato 31enne

Stava passeggiando con alcuni amici e il suo compagno in pieno centro a Cagliari quando è stato insultato con frasi omofobe, minacciato di morte e sfregiato con una coltellata al viso. Gli agenti della Squadra mobile hanno individuato l'autore dell'aggressione avvenuta la sera del 6 aprile scorso in piazza Matteotti: denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 31 anni.

La vittima è un 27enne cagliaritano: era a passeggio con il compagno e un gruppo di amici quando è stato avvicinato dal cittadino straniero che si è scagliato contro di lui offendendolo per il suo orientamento sessuale e ferendolo con una coltellata al volto. L'aggressore è poi fuggito. Sul posto, chiamati dagli amici della vittima, sono intervenuti gli agenti della Squadra volante. Il caso è poi passato in mano agli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, che grazie alle testimonianze raccolte nel giro di un mese sono riusciti a individuare l'autore dell'aggressione omofoba.