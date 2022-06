Crolla nel 2022 coltivazione di cannabis sativa nell'Isola

"Il mercato della cannabis light rappresentava sino allo scorso anno uno dei settori in forte crescita e la Sardegna è ancora oggi la regione con maggiori caratteristiche per la coltivazione, clima, terreni ed esposizione considerati fra i migliori in Europa che fanno sì che le piante di cannabis sativa crescano con migliore sviluppo di massa verde e di migliore qualità. Questo ha giustificato la crescita esponenziale degli ettari coltivati sino al 2021, che in tre anni sono quasi triplicati, sino a subire un drammatico crollo quest'anno a causa di leggi poco chiare che hanno causato decine di arresti e denunce dell'autorità di Pubblica sicurezza, a chi veniva trovato a commercializzare o trasportare o detenere, foglie e infiorescenze". Lo afferma il presidente del Centro studi Agricoli, Tore Piana.

Si è passati, infatti, dai 1.300 ettari coltivati nel 2021, ai 180 di quest'anno.

La coltivazione ha diverse finalità per quanto concerne il prodotto finale da ottenere: dal comparto alimentare con farine, olio e semi, all'uso della fibra in bioplastiche ed edilizia, per quegli usi consentiti, per poi passare alle biomasse da estrazione e la produzione delle infiorescenze e delle foglie della cosiddetta cannabis light, sono solo queste ultime a contenere il Cbd che oggi è vietato.

"Ma il quadro normativo, poco chiaro e molto confuso - denuncia Piana - sta creando un rilevante margine di ambiguità e confusione, fra gli usi leciti e quelli illeciti della pianta".

"Se si analizzano i dati delle superfici a produzione che dal 2019 con 400 ettari sono passati a 1.300 nel 2021 sino al crollo di poco più 180 ettari quest'anno - conclude Piana - si capisce che il miraggio di guadagni altissimi stava portando in Sardegna a una situazione fuori controllo, che rischiava, o meglio possiamo affermare, era sfuggita di mano al controllo di tutti.

Registriamo che in Sardegna sono nate alcune associazioni di coltivatori ed alcune aziende produttrici che rispettano le leggi e producono seriamente".