Esce "Dubai", nuovo singolo dj Thomas Cadinu in arte ThomC

Dopo "Portami a ballare" il primo brano prodotto interamente in Sardegna che nel 2021 ha totalizzato più di 100mila ascolti su Spotify e You tube, il dj Thomas Cadinu in arte ThomC, il 27enne di Mamoiada star dei social e del web, ci riprova e proprio oggi esce il suo nuovo singolo "Dubai".

La passione per la musica e i concerti, accompagnano Thomas già da bambino e all'alba dei suoi 14 anni inizia la carriera da Dj, nei matrimoni nelle feste di paese, fino alla fondazione di un duo, Cardozo&ThomC con Davide Cardenia. Entrano nell'agenzia Aefe Music e calcano importanti palchi con artisti del panorama Italiano, da Caparezza a Zero Assoluto, Baby K, Max Gazzè, Carolina Marquez e tanti altri. Arrivano diversi progetti discografici tra cui "Noi non ce ne andiamo" con la voce di Yana, raggiungendo migliaia e migliaia di visualizzazioni su YouTube e Spotify. Dopo 5 anni il duo si scioglie e Thomas decide di portare avanti la sua passione con l'agenzia che gli dà fiducia. Tanto da chiamarlo ad aprire i concerti dei grandi cantanti e dj della scena musicale come Shade, Fred de Palma, Shiva, Rhove.

Il nuovo singolo coprodotto insieme a Dario Deledda (DaDe), con le voci di Andrea Rosas e Jessie Vergass, si muove sulle sonorità house, raggaetton, hip-hop. "Lavoro per creare uno stile unico che possa differenziarmi dal resto della colleghi sulla scena canora e ora preparo una collaborazione in francese con il cantante Orisha - ha spiegato all'ANSA dj ThomC - Ho iniziato per gioco a 5 anni a suonare la batteria. A 14 anni da autodidatta, mi cimento con le prime serate nei matrimoni e feste paesane, ma la mia passione è sempre stata quella di produrre musica: lavoro con i programmi sul Pc e con gli strumenti veri e mettendoci su le voci per creare un prodotto completo. Il mio obiettivo è sempre stato chiaro: voglio fare della mia passione un lavoro". Dalla collaborazione con i grandi della musica Thomas si porta a casa divertimento e lezioni importanti . "Dalle loro professionalità ho imparato l'approccio col pubblico e come far passare una serata di divertimento a chi viene e sentirti, mi sono servite inoltre le relazioni che ho costruito".