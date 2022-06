Basket: play off; Sassari ko, Milano vince e vola in finale

La verve e le speranze di Sassari in gara 3 della semifinale contro Milano durano 10 minuti.Troppo forte l'Olimpia, che nella sfida di questa sera passa al PalaSerradimigni con il risultato di 69-87, vince la serie per 3-0 e vola in finale scudetto dove l'aspetta la Virtus Bologna.

I sassaresi ce la mettono tutta per cercare di allungare la serie: mettono subito in difficoltà gli ospiti con una partenza sprint da 16-8, ma è davvero un fuoco di paglia. Milano si tiene incollata e dopo avere chiuso il primo quarto sotto di 2 (19-17), tra il secondo e il terzo quarto demolisce canestro dopo canestro la resistenza della Dinamo.

All'inizio dell'ultima frazione di gioco il tabellone dice 53-71 per l'Olimpia, diciotto punti di vantaggio che sanno già di vittoria. Diciotto punti che saranno anche lo scarto finale dell'ennesima sfida playoff tra Sassari e Milano. Alla Dinamo sono mancati ancora una volta i punti di David Logan (solo un canestro da 2 per il "professore") e Jason Burnell, mentre Bilan (12 punti e 10 rimbalzi) e Robinson (14 punti) hanno detto la loro. Bendzius, Mvp della stagione dei biancoblu, incide meno del solito e scrive a referto solo 11 punti. Ma contro un'Olimpia di questo livello c'à davvero poco da recriminare.

Roster lunghissimo e tanti campioni pronti a entrare sul parquet e giocare da protagonisti. Il migliore in campo è stato Baldasso, con 17 punti e tanta classe. La stagione della Dinamo finisce qui, con onore e senza rimpianti. Per Milano c'è ancora una finale da giocare, la finale per lo scudetto contro i campioni uscenti della Virtus Bologna.