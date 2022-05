"MusicAlFoyer", al Lirico di Cagliari c'è il Sestetto Grimm

(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAG - Una fiaba in musica per uno spettacolo particolarmente adatto per famiglie e bambini. Con "Ferdinando il Toro" prosegue, martedì 31 maggio alle 19 con il suo secondo appuntamento, la rassegna MusicAlFoyer.

Sotto i riflettori, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, il Sestetto Grimm. La nuova rassegna di musica da camera del Lirico è stata ideata per accompagnare idealmente lo spettatore in un affascinante viaggio di quasi 400 anni: dalla raffinata musica barocca alle coinvolgenti atmosfere jazz e alle suggestioni delle nuove composizioni dei nostri giorni.

Sono tutti professori dell'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari i componenti del Sestetto Grimm: Stefania Bandino (flauto), Viviana Marongiu (oboe), Pasquale Iriu (clarinetto), Luca Maria Leone (corno), Francesco Orrù (fagotto), Francesca Ravazzolo (percussioni e voce narrante).

Il programma della serata prevede l'esecuzione, nella prima parte, di Ferdinando il Toro, fiaba musicale multimediale ispirata al libro "La storia del Toro Ferdinando" di Munro Leaf.

Vi si narra di un toro che preferisce annusare il profumo dei fiori piuttosto che combattere nella corrida. La scelta di questa fiaba, pubblicata nel 1936, in seguito candidata al Premio Nobel per la Pace e tradotta in 61 lingue, è particolarmente attuale per i temi che affronta: il brano infatti parla di libertà e di pace, ma anche del diritto di essere diversi, facendosi forti della propria identità, qualunque essa sia, nel rispetto degli altri.

La seconda parte del programma prevede l'esecuzione di celeberrime colonne sonore tratte da altrettanto celebri film e cartoni animati. Lo spettacolo ha una durata complessiva di un' ora circa e non prevede l'intervallo. (ANSA).