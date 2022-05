Volotea: si riparte da Alghero per Verona, Torino e Venezia

Ripartono i collegamenti aerei operati da Volotea tra Alghero e Verona, Torino, Venezia. La prima rotta ad essere riattivita da sabato 28 maggio quella per Verona (fino a 4 frequenze settimanali), mentre dall'1 giugno con tre frequenze a settimana sarà possibile decollare nuovamente per Torino e dal 3 giugno per Venezia. Tutti e tre i collegamenti resteranno attvi fino all'inizio di ottobre.