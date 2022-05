Sardegna: sospeso consigliere Udc-Sardegna al centro

La presidenza del Consiglio dei ministri ha notificato al Consiglio regionale della Sardegna la sospensione di Antonello Peru, il consigliere recentemente condannato per tentata concussione. Per effetto della legge Severino, l'esponente di Udc-Sardegna al Centro starà fuori dall'Assemblea sarda per 18 mesi e ritornerà a sedere tra i banchi del Consiglio quando mancherà poco al termine della Legislatura.

Peru sarà sostituito da Marco Tedde (Forza Italia) primo dei non eletti nel 2019 nella lista di FI, circoscrizione di Sassari, già consigliere nella passata legislatura ed ex sindaco di Alghero. L'insediamento di Tedde avverrà solo dopo la riunione della Giunta delle elezioni incaricata di individuare formalmente il primo dei non eletti nella circoscrizione di Peru. Il giuramento di Tedde è previsto in una delle prossime sedute del Consiglio regionale.