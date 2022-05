Contromano sulla statale 131 dcn, grave un 83enne di Sedilo

(ANSA) - NUORO, 27 MAG - Un 83enne di Sedilo che viaggiava contromano sulla strada statale 131 dcn tra Ghilarza e Ottana, in direzione Nuoro, è rimasto ferito gravemente dall'impatto con un'altra auto che se lo è trovato davanti e nulla ha potuto fare per schivare il mezzo che gli è arrivato contro.

L'anziano è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale civile di Sassari in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Ghilarza che stanno cercando di ricostruire il percorso fatto dal pensionato. Illesi invece gli occupanti dell'altra auto.

