Aeroporti: azionista, scalo Cagliari non sarà privatizzato

"Nessuna privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari". Lo ha assicurato Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, azionista di controllo di Sogaer con il 94,4%, illustrando il progetto di creazione di un sistema aeroportuale sardo che metta a fattore comune i tre scali isolani costituendo una holding insieme a F2i Ligantia, che detiene il 79,8% della Geasar (Olbia), lo 0,209% della Sogaer (Cagliari) e il 71,25% della Sogeaal (Alghero).

Un piano che è stato fortemente contestato nelle ultime settimane e già oggetto di polemiche poco prima di Natale 2021, quando la Confcommercio Sud Sardegna aveva fatto sapere dell'esistenza di un progetto per far entrare BlackRock e altri investitori, come la stessa F2i, nella gestione dello scalo del capoluogo sardo. I più critici in questi giorni sono stati i vertici di Federalberghi della Sardegna Meridionale, che hanno bocciato senza appello l'ipotesi di cessione delle quote sollecitando anche l'intervento dell'Antitrust. Contro il progetto anche i sindacati e alcune forze politiche: il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e Andrea Vallascas di Alternativa hanno presentato due interrogazioni parlamentari e del caso si occuperà anche il Consiglio regionale.

"Deve essere chiaro una volta per tutte che mai e poi mai si arriverà a una privatizzazione, a una cessione, a una dismissione", ha chiarito De Pascale. Il progetto, ha spiegato, nasce dall'iniziativa della Camera di commercio per creare un sistema unico regionale, "in modo tale che di fronte allo strapotere sempre maggiore che le compagnie aeree hanno nei confronti dei gestori aeroportuali, soprattutto degli scali con un flusso limitato di passeggeri, ci si possa presentare sul mercato nazionale e internazionale con una voce sola. D'altronde oggi qualsiasi tipo di infrastruttura se non diventa una rete, diventa destinata a restare ai margini del mercato".