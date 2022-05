Centro trasfusioni Sassari,premio su sperimentazione farmaco

(ANSA) - SASSARI, 26 MAG - Premio nazionale per il Servizio immuno-trasfusionale dell'Aou di Sassari. Grazie allo studio sulla terapia trasfusionale dal titolo "Terapia con Luspatercept: esperienza del Centro trasfusionale di Sassari", il Centro, diretto da Pietro Manca, si è aggiudicato il riconoscimento quale miglior lavoro presentato al 44/o convegno nazionale di Studi di medicina trasfusionale, organizzato a Rimini dalla Simti, la Società italiana di Medicina trasfusionale e Immunoematologia.

Lo studio è stato presentato con un poster da Paola Maria Grazia Sanna, che spiega "Nel lavoro abbiamo evidenziato come questo farmaco promuova la maturazione degli eritrociti in fase avanzata e riduce il carico trasfusionale nel paziente trasfusione-dipendente". Nel centro di Sassari sono stati trattati 6 pazienti (5 donne e 1 uomo) tutti affetti da beta talassemia major. Il farmaco ha dimostrato una sicurezza e una efficacia positive.

Vedendo gli ottimi riscontri ottenuti, quali l'allungamento dell'intervallo degli accessi ospedalieri, il ridotto carico trasfusionale e il miglioramento della qualità di vita del paziente, l'obiettivo sarà quello di estendere il trattamento ad altri pazienti seguiti nel centro sassarese. Con l'uso di questa terapia, in un anno sono state risparmiate 36 sacche di emazie, a fronte dei dati dello stesso periodo del 2020. (ANSA).