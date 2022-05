Berlinguer: Solinas, suo messaggio politico è dirompente

(ANSA) - SASSARI, 25 MAG - "Rendiamo omaggio a una figura fondamentale della storia politica del Paese e del Partito Comunista Italiano". Sono le parole pronunciate all'Ateneo di Sassari dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas nel suo intervento alla cerimonia per la celebrazione dei 100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla ministra dell'Università Maria Cristina Messa.

"La sua figura si staglia per la peculiarità della sua storia personale e per il messaggio politico dirompente di cui si è reso portatore", ha aggiunto.

Solinas ha anche rivolto un ringraziamento al Capo dello Stato: "Un sentito ringraziamento al presidente Mattarella, che ha rappresentato e rappresenta un riferimento solido e sicuro per tutti i cittadini e le istituzioni democratiche nella salvaguardia dei principi e dei valori fondanti della Repubblica". (ANSA).