Spiaggia Pelosa a numero chiuso da giugno, via a prenotazioni

Da mercoledì 25 maggio, sarà possibile prenotare un posto per godersi il sole e il mare nella spiaggia a numero chiuso della Pelosa, a Stintino. In uno degli arenili più famosi della Sardegna, e non solo, dall'1 giugno al 30 settembre l'ingresso è consentito a un numero limitato di persone, 1.500. Per preservare l'innata bellezza del sito e limitare l'erosione della spiaggia, il Comune ha introdotto già da qualche anno il numero chiuso e il ticket di 3,5 euro per l'ingresso. Il sito per la prenotazione è www.lapelosastintino.com. Attraverso il portale, utilizzabile anche da smartphone e tablet, sarà possibile effettuare anche le operazioni di pagamento. Il ticket di accesso sarà inviato per posta elettronica.

L'ingresso alla spiaggia con prenotazione sarà consentito dalle ore 8 alle 18. Dopo questo orario l'accesso sarà senza limitazioni. I minori di 12 anni e e coloro che si recano nell'area per ragioni lavorative o di servizio non rientrano nei limiti stabiliti dal Comune. I servizi di gestione della spiaggia, anche per quest'anno, sono stati assegnati con gara d'appalto alla cooperativa sassarese Vosma (la cooperativa gestisce anche il sito web e le prenotazioni). Saranno gli operatori della cooperativa a rilasciare il braccialetto che consente l'ingresso giornaliero.

"Sono maturi i tempi anche per un affidamento pluriennale - afferma il sindaco Antonio Diana - questo garantirebbe anche un controllo della spiaggia nei mesi di maggio e ottobre, periodi nei quali si registrano affluenze importanti che richiedono per questo attenzione e una gestione del sistema".