Sassari, documenti e informazioni richiesti in videochiamata

Il Comune di Sassari manda in pensione la fila agli sportelli e avvia una rivoluzione virtuale fatta di appuntamenti in videochiamata e scambio di documenti digitali, a distanza. Il nuovo servizio per il momento partirà il 26 maggio in via sperimentale solamente in due uffici, quello della Tari e quello dei Matrimoni, ma è destinato ad ampliarsi.

Il sistema funziona sia su pc dotati di webcam, altoparlanti e microfono sia su cellulare e non necessita di nessuna installazione.

Tramite una piattaforma si sceglierà così l'ufficio con il quale interagire, la data e l'ora dell'incontro virtuale. A seguito della prenotazione l'utente riceverà una mail con il riepilogo dell'appuntamento, un eventuale elenco di documenti necessari per gestire al meglio l'incontro e un link da utilizzare alla data e ora prestabilita.

Al momento dell'appuntamento, premendo il link, apparirà la finestra di connessione che consente di effettuare la videochiamata con l'operatore od operatrice comunale ed eventualmente di scambiare documenti.