Giro Sardegna in bici per donne che hanno lottato col cancro

Hanno affrontato un tumore. E ora ritornano in sella per continuare a correre. Non è solo una metafora. Domenica otto donne (ma le iscrizioni sono ancora aperte e potrebbero essere molte di più) saranno davanti all'ospedale Businco di Cagliari con la loro bicicletta per la "Pink Flamingos", manifestazione ciclistica a tappe organizzata per la prima volta nell'isola dalla ASD Flamingos's Roads A.P.S, in collaborazione con "Abbracciamo un sogno". Durante la sette giorni sarà attiva anche una raccolta fondi per l'acquisto di un ecografo portatile.

"Abbiamo pensato di creare un ideale gemellaggio degli ospedali oncologici presenti nel territorio - fa sapere Cristina Concas, presidente della ASD Flamingo's Roads - unendoli idealmente in un viaggio che dal capoluogo toccherà tutte le strutture per fare ritorno in città". Testimonial d'eccezione l'ex campione di ciclismo Fabio Aru. "La linea del traguardo - spiegano gli organizzatori - è carica di significato. Arriveremo a Molentargius, tra il rosa dei fenicotteri, dove gli splendidi volatili hanno trovato la sicurezza di una casa e di ambiente ideale per la loro esistenza. Un po' come il cammino di chi è riuscito, a fatica e con grande forza d'animo, a sconfiggere il cancro".

In giro per tutta l'isola. Saranno ben 666 km complessivi con un dislivello totale di 7586 metri. Il 30 maggio sarà la volta di Oristano con tappa all' Ospedale San Martino. Martedì 31 si pedalerà dal Servizio di Oncologia - Ospedale Civile di Via Don Minzoni ad Alghero verso Sassari per 33 km. Una tappa breve e facile, con traguardo obbligato all'Unità Operativa Complessa presso del Santissima Annunziata.

Mercoledì 1 giugno il gruppo proseguirà verso Olbia, al reparto di Oncologia Medica del Giovanni Paolo II: saranno 116 km. Poi ancora Nuoro (Servizio di Oncologia del San Francesco), 108 km giù per l'Orientale sarda e quindi Lanusei (Nostra Signora della Mercede) per gli ulteriori 69 km del venerdì di fine settimana. La settima e ultima tappa sarà la discesa di sabato 4 giugno a Cagliari. Centotrentotto km da Campu Omu, passando per Flumini fino al lungomare Poetto per mettere piede a terra nel Parco delle Emozioni.