Solinas, il primo dei 4 nuovi ospedali sorgerà a Sassari

Entro questo mese la Giunta regionale delibererà l'avvio della realizzazione di nuovi ospedali, come previsto nella riforma sanitaria, indicando l'ubicazione delle strutture da costruire ex novo in Sardegna. L'ha annunciato il presidente della Regione Christian Solinas a Sassari, intervenendo al convegno sul post pandemia organizzato dall'Università, presente il sottosegretario Pierpaolo Sileri.

Il governatore ha ricordato che gli ospedali da realizzare sono quattro. "Il primo su cui deliberemo - ha dichiarato - è l'ospedale di Sassari che ha il diritto sacrosanto di avere una struttura all'altezza di un polo sanitario come quello del nord ovest della Sardegna".

Non solo. "Per accelerare sui tempi dico già che sceglieremo un'area pubblica - ha chiarito - quella dell'ex istituto Agrario che si trova posizionata in un reticolo viario che consente accesso da diverse posizioni, ha spazio adeguato e potrà consentire contrazione dei tempi di realizzazione importante". Sarà un ospedale moderno, ha assicurato Solinas, "che si sviluppi in modo orizzontale e possa contemperare alta intensità di cure distinta dalla bassa intensità, e che abbia un blocco operatorio degno di questo nome".