Carabinieri Nuoro-Enel insieme per ambiente e lotta a truffe

I carabinieri di Nuoro e l'Enel hanno sottoscritto un protocollo per la prevenzione e il contrasto all'illegalità, la tutela dell'ambiente e del territorio. Questi sono anche i temi dell'incontro tra i militari del Comando Provinciale e la società energetica tenutosi nel capoluogo barbaricino con un focus legato al fenomeno delle truffe del settore energetico: operatori abusivi che si spacciano telefonicamente per agenti di Enel Energia per poi offrire contratti con terzi concorrenti.

L'intesa punta alla presenza capillare dell'Arma e dell'Enel in tutta Italia per azioni congiunte anche con il coinvolgimento dei Reparti delle Organizzazioni Speciale e Forestale, dei comandi carabinieri per Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, nonché per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi.

L'Enel garantirà dal canto suo un tempestivo scambio informativo con i militari, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi boschivi. L'intesa prevede inoltre progetti di efficientamento energetico delle strutture di proprietà dell'Arma sul territorio nazionale, dato anche l'impegno del Gruppo nello sviluppo delle energie rinnovabili per favorire la transizione energetica. "Sull'Isola stiamo sviluppando un avveniristico laboratorio green che rappresenterà un modello da replicare in altre aree geografiche sul fronte della sostenibilità ambientale che abbiamo condiviso con l'Arma" ha commentato il Responsabile Security Area Centro, Pietro Paolo Alberto. "Con l'Enel rafforzeremo la collaborazione, per il comune intento di promuovere la legalità e proteggere l'ambiente - ha sottolineato il Colonnello Massimo Cucchini, dirigente del Comando Provinciale barbaricino - Siamo due realtà presenti capillarmente sul territorio nazionale e a servizio dei cittadini, che chiedono a gran voce e con una rinnovata coscienza ambientale, di proteggere il nostro pianeta e contrastare i cambiamenti climatici".