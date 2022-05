Mont'e Prama: un workshop per raccontare patrimonio Sinis

(ANSA) - CABRAS, 19 MAG - In occasione del Festival Internazionale dell'Archeologia, la Fondazione Mont'e Prama in collaborazione con il Comune di Cabras e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo e le Attività Culturali, promuove il workshop di fotografia e scrittura breve dal titolo "Reportage di Patrimonio © Formare per narrare", a cura di Antonio Politano. Fotografo e giornalista, realizza reportage per diverse testate, principalmente per La Repubblica e National Geographic Italia.

Il workshop si articola in tre momenti formativi, alcuni in presenza nel centro polivalente del Comune di Cabras, altri da remoto sulla piattaforma Zoom.

Seguirà una quarta fase di preparazione della mostra, durante la quale verranno posizionati nel centro storico del paese i pannelli con i lavori dei partecipanti.

Promotori del corso sono i ragazzi della Consulta Giovani Cabras, insieme all'Area Marina Protetta e MedSea.

Si parte lunedì 30 maggio con un'introduzione generale online.

Il giorno successivo verranno presentati i primi elementi di fotografia, con un laboratorio previsto per mercoledì 1 giugno.

In presenza, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno, le esercitazioni sul campo e la verifica sui lavori.

"Il territorio verrà raccontato attraverso le immagini, con l'obiettivo di stimolare il talento creativo a beneficio dell'intera comunità - spiega il presidente della Fondazione Mont'e Prama Anthony Muroni -. Il Festival dell'Archeologia si propone come un evento ampio e di forte impatto, arricchito da iniziative ed eventi che attraverso la partecipazione di professionisti come Politano, intendono presentare Cabras al grande pubblico nella sua veste migliore".

Il workshop è gratuito ed è rivolto a una classe di massimo 20 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. È necessario munirsi di un apparecchio per fotografare (camere reflex, compatte o mirrorless o cellulari), taccuini o computer per scrivere e scarpe comode. La selezione dei partecipanti sarà a cura dell'ente organizzatore. La domanda di ciascun candidato deve pervenire entro venerdì 27 maggio e deve contenere una breve biografia e un racconto, realizzato tramite alcune immagini accompagnate da un testo. (ANSA).