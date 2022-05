Sapore di mare tra panini gourmet e fritture da portar via

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAG - "Gusta il vero sapore del mare ovunque tu sia". E' lo slogan che racchiude la filosofia di "Mordi-Storie di mare", punto gastronomico in viale La Playa a Cagliari. Una sosta golosa per un ottimo spuntino da asporto dalle 11.30 alle 15 e di nuovo dalle 18 alle 23. O per fermarsi a prendere un panino o un fritto misto magari da portarsi al mare, in una delle spiagge della costa occidentale. "Mordi" è un locale street food tutto a base di pesce e con la comodità del take away. Sono tante le sfiziosità: panini, i famosi burger, ma anche wraps, ovvero le piadine arrotolate e ripiene, poi ancora ricche insalate e fritture. Tutte da assaporare. Complici gli ingredienti di qualità di cui si apprezza pienamente il gusto grazie a un amalgama di sapori che, pur nell'azzardo di alcuni accostamenti, lasciano una sensazione gradevole al palato.

Nella carta di "Mordi" ci sono i panini con il burger di tonno, provola e wasabi. O ancora la classica abbinata gamberi e zucchine accostate al pomodoro, e poi stracchino e maionese al cappero. "La verità" è uno squisito fishburger di gambero, zucchina alla menta, stracchino e mayo Mordi. "O è bugia?" è di Salmone selvaggio scottato, coleslaw di cavolo rosso, crema di piricocco e valeriana. Se si sceglie l' insalata Cala Verde si scoprono gli accostamenti tra crocchelle di merluzzo, insalata mista, pomodorino, cavolo rosso e mayo al mordi. Da consigliare tra "I nostri classici", il burger Calamosca: gambero marinato in lime e soia, bacon, stracciatella, melanzana fritta e insalata. I nomi delle pietanze, accattivanti, si ispirano alle località di mare e alle spiagge del sud Sardegna ma anche a modi di dire "cagliaritan popolari" "Siamo andati alla ricerca di un modo diverso di assaporare il mare - spiega all'ANSA Danilo Tortora ideatore di Mordi - Abbiamo anche voluto diversificare l'offerta, creando una vera e propria Burgeria di mare, innovando così la filosofia dello street food a Cagliari". Ma non è finita. La prossima settimana "Mordi" salirà a bordo di una barca per proporre gli aperitivi durante le escursionii, ammmirando i tramonti sullo specchio d'acqua tra musica soft, bollicine e tapas di mare in versione cagliaritana. (ANSA).