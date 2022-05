Cagliari, 1mln di euro per tornare allo sport dopo il Covid

Ritorno allo sport tra parchi, mare e impianti all'aria aperta per dimenticare due anni di Covid: per chi vuole recuperare il tempo perduto arriva un voucher dal Comune di Cagliari. Il bando è pronto ed è rivolto direttamente a chi vuole rimettersi in moto e in forma: potranno scegliere disciplina e associazione sportiva preferite in un elenco di società che si saranno accreditate in Municipio.

L'amministrazione investe quasi un milione per promuovere il ritorno alle vecchie e sane abitudini pre pandemia. "Un incentivo a superare le paure e a recuperare il rapporto con il prossimo: lo sport in questo senso può essere un veicolo fondamentale", ha sottolineato il sindaco Paolo Truzzu nella conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. Concetto ribadito dall'assessore allo sport Andrea Floris. "Un'occasione importante", ha commentato.

Beneficiari dei voucher da oltre 700 euro sono ragazzi sino a 18, over 65 e disabili. Anche gli altri possono partecipare al bando ma non si devono superare i 10mila euro di Isee.

L'obiettivo è quello di promuovere lo sport come forma di benessere psico-fisico e di inclusione sociale. I voucher garantiranno agli intestatari 50 ore di sport, rimborso annuale per l'iscrizione, l'abbigliamento tecnico di base, l'attrezzatura e il certificato di idoneità. Se l'attrezzatura c'è già, aumentano le ore di attività: 66 ore per un periodo di 5 mesi.