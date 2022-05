Scommesse sportive illegali, barista nei guai

In quel bar, a 40 chilometri da Cagliari, insieme al caffè e al cappuccino si poteva anche chiedere di scommettere su una partita di calcio o su un altro evento sportivo, ma il titolare non aveva alcuna autorizzazione.

Lo hanno scoperto i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in un locale di Sanluri dopo una serie di appostamenti.

I computer e gli apparecchi utilizzati per raccogliere illegalmente le scommesse sono stati sequestrati e il proprietario del bar adesso dovrà pagare una multa.

Il blitz è scattato alcuni giorni fa. I funzionari hanno bloccato un cliente che aveva appena scommesso su alcuni eventi sportivi e il titolare aveva incassato il denaro.