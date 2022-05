Dal Barocco al '900, parte la tournée "Un'Isola di Musica"

Con la rassegna "Un'Isola di Musica 2022", che fa tappa in vari centri della Sardegna, il Lirico di Cagliari conduce gli spettatori in un itinerario dal Barocco al '900. Protagonista sarà l'Orchestra del Teatro, diretta da Pasquale Menchise, al suo debutto alla guida del complesso stabile. La tournée prende il via giovedì 12 maggio alle 20.30 al Teatro Garau di Oristano. E' il primo dei nove appuntamenti, di cui tre dedicati alle scuole.

Interessante il programma musicale che parte con il Canone di Johann Pachelbel per proseguire sulle note di Bach, di cui viene proposta l'Aria sulla quarta corda. Poi ancora il Divertimento per archi n. 1 in Re maggiore di Mozart, la Serenata per archi in mi minore di Edward Elgar, Crisantemi, elegia per quartetto d'archi di Puccini. Il concerto si chiude con le Danze popolari rumene per piccola orchestra di Béla Bartók.

Sarà replicato, sempre alle 20.30, sabato 14 maggio al Teatro Maria Carta di Elmas; martedì 17 al Teatro Centrale di Carbonia; mercoledì 18 al Teatro Eliseo di Nuoro; giovedì 19 nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria di Cagliari. Il tour si chiude sabato 21 al Teatro Si' e Boi di Selargius. Lo spettacolo dura circa 60 minuti, il biglietto costa 3 euro, 1 euro per le scuole.