Nature Race Series, prima tappa domenica 15 a Villasimius

È tutto pronto per la Sea Nature Race Pullman Timi Ama di Villasimius, la gara Ocr (Obstacle Course Race) organizzata dalla Asd Run For Joy Sardegna, col patrocinio del Comune di Villasimius, dell'Area Marina protetta di Capo Carbonara e la collaborazione del Msp.

Arrivata alla sua nona edizione, è la prima gara della Nature Race Series, il circuito dei tre eventi Ocr nazionali che si svolgono in Sardegna a Villasimius (15 maggio), Arbatax (8 ottobre) e Cagliari (8 dicembre) e che da quest'anno sono qualifying event per l'Ocr World Championship.

Grazie a questa adesione internazionale, le tre gare della Nature Race Series qualificano i primi 10 uomini e le prime 10 donne assoluti per la finale mondiale che si terrà il 22 settembre nel Vermont (Usa). Inoltre, per sabato 14 maggio è in programma una Sea Nature Race Kids per far divertire i nostri bambini e le nostre bambine con un percorso tutto dedicato a loro.

"Siamo felici ed emozionati di iniziare questa edizione della Nature Race Series con la gara di Villasimius, un race per noi storica e a cui siamo particolarmente affezionati - afferma Pierpaolo Sanna, responsabile di Run For Joy Sardegna - quest'anno le novità ci hanno spinto a esplorare un format di gara sempre più sfidante e coinvolgente, arricchito dalle presenze di atleti internazionali che hanno scelto di partecipare ad un evento considerato una garanzia sotto il profilo organizzativo e che assicura notevoli spunti tecnici grazie ad un tracciato affascinante e impegnativo".

La gara di Villasimius si snoda su un percorso di 10 km e 35 ostacoli all'interno del Parco Marino di Capo Carbonara ed è ospitata in un hotel 5 stelle fronte mare, il Pullman Timi Ama Hotel.

Tra gli atleti in gara, spiccano per risultati e classifiche le azzurre Elisa Cau, Simona Porta e Roberta Van Axel Castelli, per la Francia Capucine Bertrand, per la Finlandia Petra Arvela e per la Romania Madalina Craivan; mentre a difendere i titoli della rappresentanza maschile troviamo Cristian Perra, Simone Spirito, Stefano Colombo e Alessio Carmignani per l'Italia, Thibault Debusschere per il Belgio, Jesse De Heer per l'Olanda e Matthias Graute per la Germania.