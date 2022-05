Appicca 8 roghi, arrestato incendiario seriale a Vallermosa

È ritenuto il responsabile di almeno otto incendi appiccati nelle zone di Villacidro, Siliqua e Vallermosa. Gli agenti dei nuclei investigativi specialistici (Nipaf) del Corpo forestale di Cagliari e Iglesias hanno individuato e arrestato Matteo Atzeni, 26 anni di Vallermosa, cacciatore ed ex barracello. Il giovane, ora ai domiciliari, è stato individuato grazie alle telecamere piazzate dagli agenti nella zona a seguito dei primi roghi. Nei mesi di luglio e agosto 2021 dalle cunette della strada tra Vallermosa, Siliqua e Villacidro si sono registrati ben 31 incendi.

"Le caratteristiche degli incendi - ripetitività dei roghi, innescati nella vegetazione delle cunette di strade ad alta percorrenza al fine di propagarsi velocemente nella vegetazione e gli ordigni utilizzati per l'innesco che non lasciavano alcuna traccia - acevano suppore delitti di tipo seriale", spiegano dalla Forestale. Dopo i primi incendi sono quindi scattai gli accertamenti e sono state piazzate le telecamere. L'attenzione si è concentrata su un fuoristrada, quello del 26enne, che è stato immortalato mentre transitava in zona poco prima dell'arrivo del fuoco.

Dalle immagini è emerso che dall'auto, durante la marcia, veniva lanciato un oggetto infuocato nella cunetta stradale, che innescava gli incendi. Solo il tempestivo intervento della squadre di Forestas e dei volontari, coordinate dal Corpo forestale, ha evitato che tutto il territorio andasse distrutto dalle fiamme. Complessivamente nel corso dei roghi sono andati in fumo 4 ettari di macchia mediterranea e terreni incolti.

Individuato il responsabile, il Corpo forestale ha presentato una relazione in Procura sfociata nell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti del giovane. Adesso il 26enne rischia fino a dieci anni di reclusione se venisse accertata l'aggravante dell'incendio boschivo. Atzeni non ha fornito nessuna spiegazione sui motivi che lo hanno spinto a innescare i roghi.