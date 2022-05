Sfilata di carri per Carnevale a Tempio versione primaverile

Non ci sono i fiocchi di neve e le temperature rigide che tradizionalmente lo accompagnano, ci sono la satira, le risate e la spensieratezza tipiche del carnevale. Si è svolta a Tempio la sfilata d'apertura del "Carrasciali Timpiesu", quest'anno eccezionalmente in versione primaverile, dopo il rinvio deciso per sfuggire all'incubo pandemia.

Gruppi in maschera e carri allegorici hanno sfilato fra due ali di folla entusiasta, sottoponendosi agli sguardi della giuria che dovrà nominare il gruppo e il carro vincitori del concorso abbinato alla festa gallurese capace di attirare l'attenzione anche del ministero della Cultura, che ha inserito la manifestazione al 7° posto fra i carnevali storici d'Italia.

La prossima sfilata in programma è quella dei bambini, che si esibiranno in corteo giovedì 12 maggio alle 16. Quindi venerdì appuntamento al Teatro del Carmine per lo spettacolo "Coriandoli Svizzeri" che racconta il Carrasciali Timpiesu attraverso ricordi e aneddoti dei protagonisti. Il gran finale andrà in scena sabato 14 maggio con la sfiltata conclusiva dei gruppi e dei carri allegorici e il rogo di Re Giorgio.