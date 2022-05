Abbandono rifiuti, 570 sanzioni in 4 mesi a Sassari

Giro di vite del Comune di Sassari contro chi abbandona rifiuti, inquina e non rispetta le norme sul decoro ambientale. Visto l'elevato numero di trasgressori, con 570 sanzioni elevate dalla Polizia locale negli ultimi quattro mesi, l'amministrazione ha deciso di intensificare ulteriormente i controlli e nei prossimi giorni entreranno in servizio due nuovi agenti che si occuperanno esclusivamente di illeciti ambientali.

Potranno contare sulle foto-trappole di ultima generazione già attive dall'inizio dell'anno, destinate ad aumentare nelle prossime settimane, che si sono aggiunte alle precedenti. Si tratta di vere e proprie videocamere utili anche per la sorveglianza e quindi per potenziare il livello di sicurezza della cittadinanza.

Le nuove, come le precedenti, sono mobili e sono quindi spostate nelle varie zone della città e dell'agro, individuando le aree più critiche anche grazie alle segnalazioni che arrivano dai cittadini attraverso i canali istituzionali dell'ente, anche tramite un messaggio privato nella pagina Facebook del Comune. Tra le tante sanzioni comminate dall'inizio dell'anno spiccano quelle fatte contro chi arriva dai comuni vicini per conferire nei cassonetti di Sassari e chi non rispetta le regole del servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta.