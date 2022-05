Alghero Doc weekend, alla scoperta di vini e cantine locali

(ANSA) - ALGHERO, 04 MAG - Conoscere Alghero non solo per il suo mare e il suggestivo centro storico, ma anche attraverso i vini e le cantine che fanno parte della cultura e della storia enogastronomica della cittadina catalana.

È l'obiettivo della manifestazione "Alghero DOC Weekend", fine settimana di eventi, degustazioni e visite alle cantine del territorio che si terrà dal 6 all'8 maggio, grazie all'organizzazione dal Consorzio Tutela Vini di Alghero Doc insieme con il Consorzio Turistico Riviera del Corallo.

Si partirà con una anteprima il 5 maggio, con l'inaugurazione del press tour dedicato alla stampa nazionale. Venerdì 6 maggio si aprirà ufficialmente la manifestazione alle 17,30 con il Friday Wine Tour nel centro storico: degustazione itinerante che porterà a conoscere vini del territorio e bellezze architettoniche della città, con l'accompagnamento musicale della Six Brass Band e lo spettacolo del coro Lo Frontuni. Alle 19 sarà il momento della Masterclass Alghero Doc ospitata dall'Istituto Alberghiero Ipsar di Alghero: in degustazione 5 etichette di punta del terroir.

Sabato spazio al Wine Bus Tour: uno speciale bus accompagnerà gli interessati a visitare le cantine del territorio, seguendo due itinerari che toccheranno le cantine aderenti all'iniziativa (Azienda Agricola Ledà, Cantina Santa Maria La Palma, Gabriele Palmas, Sella e Mosca, Tenute Delogu). Alle 10,30 la sala convegni della Fondazione Alghero ospiterà il workshop "Un turismo Doc", mentre nel pomeriggio e sera appuntamento con il Saturday Wine Tour, animato dalla musica itinerante della Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra e con l'esibizione del Coro Villassunta Baratz. L'8 maggio ci sarà ancora il Wine Bus tour con due nuovi itinerari nele aziende vitivinicole del Consorzio Alghero DOC.

Durante il weekend una selezione di bar, locali e ristoranti proporranno menù a tema con abbinamenti d'eccezione con l'Alghero Doc. (ANSA).