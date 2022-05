Argea: verifiche Ue su vuoti organico e ritardi pagamenti

Ancora ritardi nei pagamenti in agricoltura. In parte, è emerso durante le audizioni in commissione Attività produttive, sono legati alla carenza di personale in Argea che, in qualità di organismo pagatore, deve rispettare una serie di requisiti fissati dalla Ue a livello di quantità e qualità delle risorse umane. Proprio a causa dei vuoti di organico, attualmente l'agenzia è sottoposta ad una verifica interna della Commissione europea che, fra l'altro, sollecita alla Regione la copertura totale dei posti vacanti entro il 2024 (su una pianta organica di 580 unità ne mancano circa 200).

Quindi, è stato detto nel parlamentino, prima priorità è quella di recuperare i ritardi (citati, fra gli altri, gli esempi del settore bovino, dei ristori dell'ortofrutta e degli aiuti contro la siccità) con un piano di assunzioni, il ricorso ad apporti esterni, il potenziamento dei servizi tecnologici ed informativi, l'introduzione di un "pacchetto" di misure di semplificazione. Nelle conclusioni, il presidente Piero Maieli (Psd'Az) ha ipotizzato una risoluzione della commissione a scadenza ravvicinata dopo una verifica congiunta con la commissione Lavoro sulla possibilità di incrementare la capacità assunzionale mentre, nello stesso tempo, dovranno essere definite azioni di semplificazione e snellimento burocratico delle procedure.