Migranti: nuovo sbarco nel sud Sardegna, arrivati in 20

(ANSA) - CAGLIARI, 30 APR - Sono ripresi, anche grazie alle favorevoli condizioni climatiche e del mare, gli sbarchi di migranti nelle coste del sud Sardegna.

Questo pomeriggio ne sono arrivati 20, provenienti dal Nord Africa, quasi certamente algerini come nelle precedenti occasioni. Lo sbarco è avvenuto verso le 15:30 lungo la spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi, nel Sulcis Iglesiente.

I migranti sono stati rintracciati dai carabinieri di Giba in località Is Pillonis. I venti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari). (ANSA).