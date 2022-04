Covid: focolaio casa riposo Cagliari, 40 contagi e un morto

(ANSA) - CAGLIARI, 28 APR - Una ospite di 91 anni morta per il Covid e una quarantina dei 78 anziani della casa di riposo comunale Vittorio Emanuele II di Terramaini a Cagliari colpiti dal virus. "Siamo addolorati - spiega all'ANSA l'assessora alle politiche sociali Viviana Lantini - per quanto accaduto.

Purtroppo, anche con la terza dose, gli anziani rimangono statisticamente i più vulnerabili. E il virus, nonostante le precauzioni e la rigida osservanza dei protocolli, si diffonde non solo nelle case di riposo ma anche negli ospedali".

"I casi si stanno comunque riducendo rispetto ai numeri dei giorni scorsi - aggiunge - Stiamo monitorando anche oggi la situazione ed effettuando tamponi. Attendiamo gli esiti, speriamo in un ritorno alla normalità già dalla prossima settimana".

Contagio diffuso attraverso la variante Omicron 2. Coinvolti anche diversi operatori della casa di riposo, subito sostituiti per queste giornata di emergenza. Nessun problema invece per gli ospiti arrivati un mese fa dall'Ucraina ospiti di un caseggiato separato e con ingresso a parte. (ANSA).