Aggrediti dal figlio con una fiocina, anziani in fin di vita

Dramma poco prima dell'alba a Santa Maria Coghinas, nel Sassarese: alle 4.30 circa un uomo di 47 anni ha aggredito i genitori con un fucile da pesca subacquea e un coltello procurando a entrambi gravissime lesioni.

All'origine del gesto potrebbe esserci un raptus.

Secondo una prima ricostruzione Alberto Picci, 47 anni, originario di Cagliari, ha colpito con una fiocina e con un coltello il padre, Giuseppe Picci, 68 anni, cagliaritano, e la madre, Maria Giovanna Drago, 67 anni, originaria della provincia di Ragusa. Dopo avere vissuto per lungo tempo a Pieve Emanuele, comune dell'area metropolitana di Milano, i due coniugi si sono trasferiti a Santa Maria Coghinas (Sassari) da un paio d'anni, e vivono a in una casa in località La Scalitta, un'area turistica non lontano dal mare. Il figlio li ha raggiunti da qualche mese. E proprio nella casa all'interno del "Residence Casteldoria", questa notte si è consumata la tragedia.

Secondo i carabinieri, il 47enne si sarebbe svegliato e, in stato confusionale, avrebbe aggredito i genitori. Il padre è stato colpito con una fiocina sparata con un fucile da pesca subacquea, la madre con un forchettone.

All'arrivo dei soccorsi Giuseppe Picci era privo di sensi, mentre la moglie era cosciente. I due sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con il 118 e sono ora ricoverati in condizioni molto gravi.

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Valledoria e condotto in caserma. Qui è stato interrogato e sarà trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari. L'inchiesta è stata affidato al pm della Procura di Sassari, Angelo Beccu.