Covid: in Sardegna 1.284 contagi e 3 morti, anche 24enne

Contagi in calo e tre morti nelle ultime 24 ore in Sardegna: tra le vittime anche una ragazza di 24 anni residente nella città metropolitana di Cagliari, affetta da una grave patologia pregressa e risultante in grave immunocompromissione. I nuovi casi accertati sono 1.284 (- 591), di cui 1.141 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.252 tamponi per un tasso di positività che scende dal 18,6% al 15,5.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 ( -1), quelli in area medica 309 ( +1). Aumentano 30523 sono i casi di isolamento domiciliare, in tutto 30.523 (+611). I 3 decessi: oltre alla 24enne, una donna di 81 anni anche lei della città metropolitana di Cagliari, e un residente nella provincia di Sassari.