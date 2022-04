Maria, 44 anni di radio tra passione e impegno

DI MARIA GRAZIA MARILOTTI

"Amo la radio, è la mia vita da sempre. Quest'anno compio 44 anni di onorata carriera, vissuti con l'insana voglia di imparare e ascoltare sempre". Maria Pintore, sassarese di origine, direttrice di Radio Internazionale Costa Smeralda, conduce "Vincent, tutti i colori dell'arte". Un format radiofonico brillante e originale, firmato con la collaborazione e la direzione artistica di Daniela Cittadini del Mad, Movimento di arte e design di recente costituzione. Va in onda il lunedì alle 8.30 e il giovedì alle 18.

"Il titolo è un chiaro riferimento a Van Gogh, un artista che riunisce in sé un carico di bellezza e sofferenza. Come è la vita - spiega all'ANSA Maria Pintore - l'arte ti apre dei mondi di cui si ignora l'esistenza. Ogni intervista vuole regalare a chi ascolta un pezzo di vita". Un sodalizio riuscito quello tra lei e Daniela Cittadini. "Tra me e Daniela c' è piena sintonia. Lei sceglie gli artisti che poi io intervisto e ogni volta che propone un nome fa centro", assicura.

La sua passione per la radio è decennale. "Avevo 15 anni - racconta - quando mi sono innamorata di questo mezzo che considero il più immediato, veloce, concreto, vero, senza filtri. Mette in luce l'essenza delle persone attraverso la voce". Ritorna poi ai suoi esordi: "Erano gli anni delle prime radio libere, il 1978. La difficoltà non è stata iniziare ma mantenere questo ruolo per 44 anni". Impegno, passione e un desiderio ora divenuto realtà per Maria Pintore, Premio di giornalismo Città di Castelsardo 2021, ovvero raccontare l'arte attraverso i suoi protagonisti.

Dopo aver coinvolto Giovanni Iudice, apprezzato pittore contemporaneo, dialogato con Camillo Langone, creatore del "Premio Eccellenti Pittori", scoperto il mondo di Bianca Laura Petretto, direttrice e editrice di Aìnas e curatrice di mostre, del fotografo Graziano Panfili, del pittore Giuseppe Ghiro, ancora Sara Taglialagamba, direttrice della Fondazione Pedretti, grandissima esperta di Leonardo Da Vinci, Chiara Manca, curatrice e gallerista del "Manca Spazio" di Nuoro, l'eclettico artista Gigi Rigamonti, "Vincent" si prepara a nuove puntate. "Il segreto per la riuscita di un' intervista? Lo condenso in una parola chiave: empatia", rivela la giornalista.