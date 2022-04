A Cagliari una mostra sulla difficile situazione in Nepal

Namaste Kathmandu, a Cagliari una finestra aperta sul Nepal e la sua capitale. Anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla difficile situazione del Paese asiatico. Sarà la chiesa monumentale dedicata a Santa Chiara, a ospitare la mostra con le foto del giornalista Maurizio Melis, progetto nato dal suo terzo viaggio nel paese asiatico.

Quaranta foto ingrandite 35x50 stampate su supporto rigido forex, con quattro diverse sezioni, costume società, spiritualità, primi piani e terremoto e ricostruzione, dedicata anche alla tragedia che colpì soprattutto Kathmandu , col sisma del 25 aprile 2015. In programma un cortometraggio di 22 minuti girato e montato dallo stesso fotografo.

L'inaugurazione è fissata per sabato 23 aprile alle 19. Mentre sarà possibile visitare la mostra fino all'8 maggio