Musica:Jure Bučević debutta sul podio del Lirico di Ca

(ANSA) - CAGLIARI, 19 APR - Classe 1980, il raffinato violinista e direttore d'orchestra croato Jure Bučević debutta sul podio del Teatro Lirico di Cagliari. Per la sua prima volta nel capoluogo sardo è chiamato, venerdì 22 aprile alle 20.30 e sabato 23 alle 19, a dirigere l'Orchestra del Lirico in capolavori di Mendelssohn, Thomas e Stravinskij. Il programma propone tre celebri pagine sinfoniche che diedero da subito fama e successo ai rispettivi compositori: la Prima Sinfonia che Mendelssohn compone nel 1824 a soli 15 anni; Mignon, Ouverture di Ambroise Thomas del 1866; la seconda Suite per orchestra da l'Uccello di fuoco che, nel 1910, trasforma Stravinskij, appena ventottenne, in un grande autore internazionale.

È il sesto appuntamento con la Stagione concertistica del Teatro guidato da Nicola Colabianchi. Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora e quindici minuti circa, compreso l'intervallo. I posti sono identificati, come sempre, per ordine (platea, prima e seconda loggia) e per settore (giallo, rosso e blu). Ad ogni settore corrisponde un prezzo, secondo il diverso valore dei posti. Ai giovani under 30 e ai disabili sono applicate riduzioni del 50 per cento sull'acquisto di abbonamenti e biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati. (ANSA).