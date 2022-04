Col Sassuolo decide Deiola, tre punti d'oro Cagliari

Tre punti d'oro per il Cagliarti in chiave salvezza. Dopo cinque sconfitte di fila la rete di Deiola al 42' del primo tempo contro il Sassuolo fa fare festa ai sardi che si aggiudicano il match che ha aperto, dopo gli anticipi di ieri, le gare del sabato pre-pasquale della Serie A. Dopo un inizio sottotono, la gara si accende nel finale del primo tempo: la sblocca Deiola su assist di Marin, poi Joao Pedro raddoppia ma il gol viene annullato per fuorigioco. Decisamente meno incisivo del solito il Sassuolo che, privo di Berardi, non si è mai reso pericoloso.