Attentato incendiario devasta distributore benzina Cagliari

Attentato incendiario e paura durante la notte a Cagliari. Nel mirino è finito il distributore di benzina Esso in viale Marconi, distrutto completamente dalle fiamme.

I malviventi sono entrati in azione poco prima di mezzanotte.

Hanno parcheggiato all'altezza del bar tabacchi dell'area di servizio un furgone per la raccolta dei rifiuti, rubato nell'hinterland. Lo hanno utilizzato come innesco e hanno appiccato il rogo. Le fiamme si sono poi propagate all'intera struttura, avvolgendo il bar-tabacchi, ma anche l'autofficina, il tetto dell'area di servizio e le colonnine per il rifornimento.

Immediato l'intervento dei vigli del fuoco arrivati sul posto con quattro squadre, due autopompe, due autobotti e un mezzo con gli autorespiratori. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che l'autofficina andasse completamente distrutta e che il rogo potesse in qualche modo innescare esplosioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che si stanno occupando delle indagini. I danni sono ingenti.