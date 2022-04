Tennis: King Cup; Paolini-Cronet apre sfida Italia-Francia

Saranno la numero due azzurra Jasmine Paolini (n. 48 WTA) e la numero uno francese Alize Cornet (n. 34 WTA) ad aprire domani alle 14 la sfida tra Italia e Francia di tennis femminile valida per i preliminari della Billie Jean King Cup by BNP Paribas, in programma sul green-set del Tennis Club Alghero. In palio un posto alle Finals di novembre (in sede unica ancora da definire). A seguire scenderanno in campo la numero uno azzurra Camila Giorgi (n.30 WTA) contro la 2 francese Ocean Dodin (n.96 WTA).

Questo l'esito del sorteggio effettuato stamani ad Alghero. Sabato 16 aprile, invece, a partire dalle 12 la sfida tra le numero uno dei rispettivi team, Giorgi e Cornet; a seguire quella tra le numero due Paolini e Dodin. In chiusura il doppio tra la coppia azzurra Lucia Bronzetti/Martina Trevisan e quella francese Alize Cornet/Kristina Mladenovic.

L'Italia nel proprio palmares vanta quattro Fed Cup (2006, 2009, 2010 e 2013) e ha giocato un'altra finale (2007) oltre a cinque semifinali (1999, 2002, 2011, 2012 e 2014). Nei play-off dello scorso aprile a Cluj-Napoca le azzurre - Cocciaretto, Trevisan, Paolini e Gatto Monticone - hanno sconfitto per 3-1 la Romania (orfana di Simona Halep) conquistando un posto nel tabellone principale dell'edizione 2022.