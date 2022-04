Cagliari, opere d'arte in vetrina per rilancio del commercio

Cultura e commercio in una passeggiata nelle strade di San Benedetto a Cagliari. Per un mese, a partire dal 14 aprile, sette opere di sette giovani artisti verranno ospitate in altrettante vetrine di via Dante, tra le vie Cocco Ortu, Petrarca e piazza San Benedetto. È il progetto "Artexarte" promosso dal comune con l'obiettivo di rilanciare il commercio e avvicinare cittadini, visitatori e turisti all'arte e ai suoi nuovi interpreti. I giovani artisti, scelti con la collaborazione dei docenti del Liceo artistico Foiso Fois sono Chiara Pulselli, Daniela Spoto, Elettra Norfo, Giuseppe Atzori, Nicola Cioglia, Laila Tronci, Ilaria Pani. Le opere sono corredate da una breve nota biografica che racconta il loro percorso artistico.