Polizia: prima tappa sarda della campagna Una vita da social

(ANSA) - CAGLIARI, 11 APR - Prima tappa sarda oggi a Cagliari in piazza dei Centomila per la campagna educativa itinerante della polizia di stato "Una vita da Social". Il personale specializzato della Polizia Postale, all'interno dell'aula multimediale, ha accolto circa 130 tra alunni e docenti del Convitto Nazionale, dell'Istituto Comprensivo Selargius 1 e dell'Istituto paritario "Sacra Famiglia" di Cagliari.

Gli incontri hanno avuto come tema le insidie della rete internet e i consigli per navigare sicuri. Testimonial ma cantante Luna Melis che ha parlato al giovanissimo pubblico delle proprie esperienze con i social network ed esortato i ragazzi ad usare con grande prudenza ed attenzione gli strumenti della rete. (ANSA).