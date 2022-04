Le stelle della musica internazionale per il JazzAlguer

(ANSA) - ALGHERO, 07 APR - In tutto il mondo sarà l'International Jazz Day. Ad Alghero il 30 aprile sarà la giornata di apertura della quinta edizione del festival "JazzAlguer", la rassegna organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events che nell'arco di sette mesi, fino al 25 novembre, offrirà un calendario con 13 concerti e il ritorno del concorso per giovani band.

A presentare la manifestazione il sindaco Mario Conoci, l'assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco, il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu e il direttore artistico di JazzAlguer Massimo Russino. Nel cartellone ci sarà spazio per i nuovi talenti, per le eccellenze regionali, per importanti artisti nazionali e internazionali, voci italiane e straniere, big band, formazioni combo e solo performance, un viaggo ad ampio raggio tra i generi e gli stili, dal soul funk alla world music, dal post hard bop al doo wop, dal contemporary jazz al blues/american songbook.

Tra i nomi di spicco Paolo Fresu in trio con Rita Marcotulli e Jaques Morelenbaum, la violinista Anais Drago, il trombettista finlandese Tero Saarti, con due formazioni storiche del panorama isolano, l'Orchestra Jazz della Sardegna e il Woodstore Quintet; e ancora, il trombettista campano Luca Aquino in trio con la pianista Sade Mangiaracina e il contrabbassista Salvatore Maltana.

Poi tante voci: i Neri Per Caso, la cantante americana Denia Ridley, Simona Bencini, le inglesi Jill Saward e Sarah Jane Morris con Nick The Nightfly. Primo appuntamento il 30 aprile al Teatro Civico con la cantante americana Denia Ridley. (ANSA).