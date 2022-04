Vela: Andrea Mura alla Romax1 per battere un nuovo record

(ANSA) - CAGLIARI, 06 APR - Un'altra avventura in mare per il velista Andrea Mura. E un altro record da battere: il primato di percorrenza (poco più di 66 ore) della Roma x 1, già nelle sue mani dopo la partecipazione di sei anni fa. "Spero di riuscire a migliorare questo record, sarà senz'altro un rientro in regata molto tosto", ha detto oggi in porto a Cagliari nel corso della conferenza stampa di presentazione della regata in programma sabato 9 aprile, prima di salpare per il trasferimento verso Riva di Traiano.

"Incontrerò maestrale forte durante il primo tratto della rotta e, se le previsioni saranno confermate, scirocco leggero al rientro. Comunque, sempre vento in poppa, l'ideale per riprendere confidenza con una navigazione lunga".

Sabato Mura sarà sulla linea di partenza della Roma x 1, regata in solitario che lo condurrà, attraverso il passaggio di Ventotene, a doppiare Lipari e tornare a Riva di Traiano per un totale di circa 530 miglia. Si tratta della sesta partecipazione di Mura e del suo Open 50' Vento di Sardegna alla competizione, la seconda in solitario. Nel 2006, 2008, 2009 e 2010 infatti, ha preso parte - vincendo in tutte le occasioni - alla Roma x 2, assieme a Guido Maisto.

La partecipazione alla Roma x 1 rappresenta il primo passo di un nuovo percorso verso l'Oceano. Nei programmi del navigatore infatti c'è la Global Solo Challenge, giro del mondo in solitaria non stop, senza assistenza e senza scalo, che partirà nel settembre 2023 da La Coruna, in Spagna.

La presenza di Andrea Mura e Vento di Sardegna alla Roma x 1 ha il supporto di Moys, Fondazione di Sardegna e Velerie Mura, e gareggerà come portacolori del Circolo Nautico Olbia. (ANSA).