Bird strike in atterraggio, verifiche aereo Easyjet Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 06 APR - Un aereo Easyjet è stato colpito da un volatile mentre aveva iniziato la manovra di atterraggio all'aeroporto di Cagliari. Il "bird strike" - come viene chiamato questo fenomeno - non ha impedito, però, al volo EC 02875 in arrivo da Milano Malpensa alle 12:05 di completare la manovra senza conseguenze.

Ora i tecnici Easyjet stanno verificando eventuali danni al velivolo che sarebbe dovuto ripartire per Malpensa, mezz'ora dopo l'arrivo a Cagliari. Il collegamento delle 12.35 è stato cancellato e i passeggeri in partenza dallo scalo sardo, secondo quanto fa sapere la compagnia aerea, hanno potuto scegliere se essere riprotetti sul volo i delle 21.50, ottenere la cancellazione gratuita con un voucher di rimborso o semplicemente un cambio volo. (ANSA).