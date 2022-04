Alleanza scuola-territorio con il progetto "ProssimaMente"

La scuola si apre alla comunità e la comunità alla scuola "con un'idea innovativa di futuro" e per creare "un paesaggio di apprendimento", spiega Valentino Pusceddu, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Pirri 1 e 2, capofila del progetto "ProssimaMente. La scuola intorno a noi", in collaborazione con l'istituto di via Stoccolma, liceo scientifico Pacinotti, istituto di istruzione superiore Giua e Cpia Cagliari, in programma dal 12 al 15 maggio tra Cagliari e Pirri e sostenuto da Comune e Municipalità.

La scuola esce dalle aule, dai suoi spazi tradizionali per interagire, attraverso iniziative mirate, con la città. E allo stesso tempo apre le porte ad associazioni che operano in ambito culturale e sportivo, artisti, centri di ricerca, formatori. Con l'intento di "dar vita a un luogo aperto, inclusivo e condiviso per la formazione dei suoi giovani", sottolinea Rita Dedola, assessora comunale alla Pubblica istruzione. Il sindaco Paolo Truzzu mette in luce l'importanza di un'iniziativa "che rimette al centro il concetto di bene comune e la possibilità di creare cittadini che rispettano e amano il luogo in cui si vive".

Parchi, centri di cultura, luoghi ricreativi e istituzionali, ex Vetreria, ExMé, parco di Terramaini, Casa Saddi e palazzo della Municipalità di Pirri, ma anche istituti scolastici, sono sede di 120 attività gratuite, tra laboratori, mostre, conferenze, spettacoli, tavole rotonde, attività sportive.

"Pensate per creare sinergie costruttive - dice Valentina Corda, docente dell'istituto di Pirri - per una scuola aperta che crea alleanza col territorio, stimola la creatività e la socialità dopo i lunghi periodi di lockdown". Romina Lai, dirigente scolastica del Giua, ribadisce "la necessità di fare rete col territorio, partendo dal concetto di scuola patrimonio della collettività, con l' auspicio che il progetto possa estendersi alla Sardegna". Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri, ricorda come il progetto prenda le mosse dalla sottoscrizione a dicembre del Patto educativo di comunità di Pirri, siglato nel 2021 dall'istituto comprensivo 1 e 2 e prima ancora da Scuola Senza Zaino.

Tra i tanti eventi c'è una mostra itinerante di arte incisoria che ha coinvolto bambini e bambine di 8 e 10 anni.

Frutto di un laboratorio curato da Casa Falconieri, l'esposizione, che sarà allestita nelle sedi del progetto, è un percorso tra 400 opere. I lavori sono attualmente ospitati negli spazi dell'istituto di Pirri dove si è svolto il workshop.

Prenotazioni e informazioni su tutti gli step del progetto sul sito www.prossimamente.net