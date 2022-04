Casa: mercato in ripresa nei primi tre mesi nell'Isola

(ANSA) - CAGLIARI, 05 APR - Mercato immobiliare in Sardegna con le compravendite in forte ripresa: la domanda è cresciuta di 18 punti percentuali e i prezzi medi delle abitazioni in vendita sono aumentati dello 0,5%. Arranca invece il settore degli affitti. Sono alcuni dei dati che emergono dagli studi dell'Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale sardo di Immobiliare.it relativi ai primi tre mesi dell'anno. La tendenza dei prezzi nell'ultimo trimestre è stabile. L'unica eccezione è rappresentata da Oristano: si segnala una crescita di 5,6 punti percentuali.. La provincia di Sassari è quella in cui acquistare un'abitazione costa di più, 2.538 euro/mq, mentre in città si registra la perdita percentuale più alta pari a 1,7 punti percentuali.

Sassari molto bene anche in termini di domanda: il capoluogo registra infatti l'incremento di richiesta di immobili in vendita più alto della regione (+37,9%). Sul fronte delle locazioni, i canoni medi richiesti sono cresciuti quasi ovunque ma anche in questo caso ci sono delle eccezioni. Si tratta nel dettaglio della provincia di Nuoro (-8,3%) e della città di Sassari (-2,9%). Per quanto riguarda la provincia di Sassari, si conferma la più cara, con una media euro/mq di 14,1 euro.

