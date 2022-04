Crisi sanità Nuoro,Costa "tutti uniti per trovare soluzioni"

(ANSA) - CAGLIARI, 04 APR - Al via a Nuoro il sopralluogo del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che è arrivato all'ospedale San Francesco per incontrare amministratori regionali, locali, sindacati e vertici della Asl.

"Sono qui per ascoltare e per cercare soluzioni - le prime parole dell'esponente del Governo Draghi - lo faremo se riusciremo tutti insieme a remare nella stessa direzione e a fare gioco di squadra". Nella sala conferenza dell'ospedale gli è stata rappresentata una situazione "drammatica": i sindacati hanno evidenziato la carenza di oltre il 60% dei medici e 23 primariati scoperti oltre alla fatto che il un pronto soccorso "è quasi alla paralisi".

Il sottosegretario è accompagnato dalla parlamentare Mara Lapia, dall'assessore alla Sanità Mario Nieddu, dal direttore generale Paolo Cannas, dalla direttrice dell'ospedale e Grazia Cattina.

Costa ha anche incontrato il sindaco di Nuoro Andrea Soddu. "Ho esposto al sottosegretario le carenze con cui devono fare i conti ogni giorno pazienti e operatori sanitari - ha detto il primo cittadino -, da quelle strutturali, alle liste d'attesa interminabili, fino ai turni massacranti a cui sono sottoposti i lavoratori per mancanza di organico, come testimoniano le gravi difficoltà registrate nel Pronto soccorso dell'ospedale San Francesco, dove non è ammissibile che per sopperire ai numeri esigui siano impiegati medici distolti da altri reparti".

(ANSA).