Al via il Premio letterario Alziator, pubblicato il bando

Scalda i motori l'edizione 2022 - la sedicesima - del Premio letterario intitolato alla memoria dello scrittore e saggista cagliaritano Francesco Alziator, che continua nella sua vocazione internazionale aprendosi ai Paesi del bacino del Mediterraneo.

Dopo l'anteprima con il giornalista Paolo Del Debbio per la presentazione del suo ultimo libro "Le 10 cose che ho imparato dalla vita", viene ora pubblicato il bando del concorso, scaricabile dalla pagina facebook del Premio. Due le principali categorie: opere edite nazionali ed opere edite di autori del bacino del Mare nostrum. Confermata la sezione speciale dedicata ai volumi sulla città di Cagliari, nuovo progetto del Premio per valorizzare il capoluogo sardo che ha visto vincitori nel 2020 Antonello Angioni e lo scorso anno Luca Telese, autore di alcuni best seller dedicati al Cagliari dello scudetto I lavori, che dovranno pervenire entro il mese di giugno, saranno esaminati da una giuria composta da scrittori, giornalisti e letterati isolani di chiara fama. La cerimonia di premiazione verrà fissata in una data tra l'1 ottobre e il 18 dicembre prossimi. Nelle precedenti edizioni si è registrata una media annuale di circa 300 libri in gara tra Narrativa, Saggistica e Sezione speciale dedicata agli autori del Mediterraneo. Tra i vincitori del passato Francesco Abate, gli indimenticati Giorgio Pisano e Giorgio Faletti, Nicola Lecca, Giuseppe Beccaria,Tiziana Ferrario, Giuseppe Ayala, Matteo Nucci e Riccardo Iacona.

Ad organizzare il Premio la Fondazione Francesco Alziator presieduta da Maurizio Porcelli, ideatore del concorso nel 2007 con la famiglia Alziator e la scienziata Nereide Rudas, per tanti anni motore e anima di una kermesse considerata oggi tra le più importanti a livello nazionale. Regione e Fondazione di Sardegna patrociniano la manifestazione.