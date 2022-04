Ad Alghero via alla rimozione della posidonia dalle spiagge

(ANSA) - ALGHERO, 04 APR - Sono iniziate le operazioni di rimozione della posidonia dalle spiagge del litorale di Alghero, in vista dell'inizio della stagione turistica.

Per essere pronti all'arrivo della Pasqua e dei primi turisti, l'amministrazione comunale ha deciso di non aspettare l'espletamento della gara d'appalto da 850mila euro per la gestione del servizio triennale, per la quale è prevista l'apertura delle offerte il 20 aprile. Per avviare i lavori di pulizia è stato fatto un affidamento breve grazie al quale i mezzi si sono messi in moto già da ieri.

Le foglie saranno da prima accumulate a ridosso della battigia, anche a tutela dalle mareggiate che storicamente si battono sul litorale algherese nel periodo primaverile, fornendo sicura protezione all'arenile, per poi esser definitivamente rimosse una volta asciutte. "Il materiale spiaggiato è di gran lunga inferiore alla media registrata negli ultimi anni e questo ci sarà di aiuto per i lavori da eseguire", spiega l'assessore all'Ambiente, Andrea Montis.

Parallelamente proseguono anche le operazioni di smantellamento dei siti di stoccaggio esterni all'arenile. Sono 4.800 le tonnellate di posidonia fin ora trattata con l'impianto di lavaggio e circa 3.000 le tonnellate di sabbia da restituire agli arenili di provenienza. E da domani il Comune parteciperà al G20 delle località balneari, in programma a Riccione, portando all'attenzione nazionale proprio l'esperienza di gestione della posidonia spiaggiata e del recupero della sabbia da restituire agli arenili. (ANSA).