Pasqua: Alghero riporta tra la gente riti Settimana Santa

Ritornano tra la gente le processioni e le celebrazioni religiose in occasione della "Settimana Santa a l'Alguer". Il programma di eventi, realizzato in collaborazione tra la Diocesi Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia, l'amministrazione comunale e la Fondazione Alghero, è stato presentato al Quarter dal sindaco, Mario Conoci e dai rappresentanti degli altri enti coinvolti. "La nostra tradizione più importante, l'elemento identitario più forte e tra i più significativi dell'intera Sardegna, ritorna finalmente tra la gente, tra i tanti ospiti che giungono ad Alghero. C'è tanta voglia di partecipazione, con tutte le precauzioni che l'emergenza sanitaria ancora presente ci impone, ad un grande rito religioso, assolutamente denso di fede che si rinnova da oltre 500 anni, che tradizionalmente conduce all'avvio della stagione turistica", ha detto il sindaco. Si inizierà venerdì 8 aprile alle 20 con al Processione dell'Addolorata, dalla chiesa di San Francesco fino alla Chiesa della Misericordia. Il rito del Discendimento - il Desclavament, evento centrale dei riti della Settimana Santa, si svolgerà venerdì 15 aprile, alle 20.30, in Cattedrale, e sarà trasmesso in diretta dall'emittente Catalan Tv, sul maxischermo all'esterno della Cattedrale di Santa Maria e sul canale Youtube della Diocesi di Alghero-Bosa.

La conclusione, domenica 17 aprile con ma messa solenne di Pasqua celebrata alle 10,30 e alle 12 in Cattedrale dal vescovo, padre Mauro Maria Morfino.